لأول مرة .. سمير فرج يكشف موقفا صارما أيام تولي السيسي وزارة الدفاع

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن جرائم إسرائيل في قطاع غزة ادت إلى غضب شعوب العالم ضد إسرائيل.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر ترفض إدارة قطاع غزة وإنما يجب ان يكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن لا بد من عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن بايدن والإدارة الامريكية يتبنون فكرة حل الدولتين ولابد من استغلال هذا الأمر، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد حروب الجيلين الرابع والخامس.

واكمل اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس السيسي حينما تقلد وزارة الدفاع اجتمع معي وآخرين وطلب أن يتم نشر كل شيء بصراحة ، وأكد السيسي أهمية التعامل بشفافية مع القضايا إعلاميا.

وأشار اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إلى أن اسقاط اي دولة يكون ببث أخبار وترويج شائعات.