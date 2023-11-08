عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور التكنولوجيا في ‏الحروب ‏الحديثة.. ندوة بتربية رياضية السادات

الدكتورة شادن معاوية
الدكتورة شادن معاوية

‏نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات اليوم "الأربعاء"، ندوة بعنوان (دور التكنولوجيا في ‏الحروب ‏الحديثة) بقاعة المناقشات وذلك بالتعاون مع معهد معاوني الأمن بوادي النطرون ‏.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة  شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد إبراهيم عزب عميد الكلية، والدكتور عبد الحليم يوسف وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


‏وأقيمت الندوة بحضور كل من اللواء أحمد سمير أحمد نائب مدير الادارة العامة لمعهد معاوني الأمن، والعميد حسام محمد خلف - قائد معهد معاوني الأمن بوادي النطرون، والدكتور أحمد عادل هنداوي مساعد مدير معهد معاوني الأمن بوادي النطرون، والمقدم أحمد جابر شيحة مساعد مدير معهد معاوني الأمن بوادي النطرون، والدكتور احمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مشيرة العجمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي السيسي أستاذ الترويح و عميد الكلية السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور بكر سلام أستاذ ألعاب القوى وعميد الكلية السابق. 

txt

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة والمشاركة في المدارس الحكومية

txt

مؤتمر الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات يوصي برفع كفاءة استخدام المياه الجوفية


وحضر الندوة مجموعة من طلاب وطالبات معهد الأمن بوادي النطرون وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. 

وأشادت الدكتورة شادن معاوية بعنوان الندوة وأهميتها في تنمية الوعي لدى الطلاب كما أشارت إلى ضرورة استغلال هذا التعاون المثمر بين كلية التربية الرياضية ومعهد معاوني الأمن في تنفيذ سلسلة من الندوات المهمة على الساحة وتنظيم يوم رياضي لاستغلال الطاقات وبناء القدرات.

كما أكد الدكتور أحمد عزب أنه نتيجة للتطور التقني والرقمي الهائل الذي أضحى أحد أهم المؤثرات في العقول البشرية بما يمس أمننا القومي مما استدعى الحاجة إلى ضرورة نشر الوعي الفكري والثقافي والتقني في ضوء أهداف محددة يعمل الجميع من أجلها كدولة ومؤسسات مختلفة وهذا ما قدمه لنا قائد الجمهورية الجديدة من خلال حرص سيادته على بناء دولة ذات مؤسسات تتحمل المسؤولية كاملة ومن هذا المنطلق كانت الحاجة لمثل هذه الندوات.

وحاضرت في هذه الندوة الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. 

وركزت محاور الندوة على ما يلي:
التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة 
• الغزو التكنولوحي سلاح الحروب اللامتماثلة.
•  الأمن القومي وما يتعرض له من تهديد مصيري
• شبكات المعلومات المفتوحة والذكاء الاصطناعي غيرت ديناميكيات القوى العالمية وأجبرت الحكومات على الاستجابة
• التكنولوجيا القادمة غير معهودة وتتجاوز التجارب والخبرات السابقة. 
• جهل التكنولوجيا هو آفة العصر، ويمكن لشخص تسهيل اختراق أمن الوطن بغير قصد. 
• تكنولوجيا الحروب اللامتماثلة تطبق في الإعلام الاجتماعي والمنظمات الإرهابية واستخبارات وحروب نفسية واقتصادية تقتحم التكنولوجيا الحديثة والمجتمع باختلاق أزمات محلية واقتصادية ونشر أوبئة بيولوجية. 
• استيراد التكنولوجيا الحديثة للتجهيزات المدنية والعسكرية يخترق دفاعات الوطن.

وجاءت هذه الندوة إيمانا من جامعة مدينة السادات وكلية التربية الرياضية بأهمية نشر الوعي الأمني، وضرورة تثقيف أبنائها وبناتها في هذا الجزء المهم من الحروب الذي تمارسه بعض الدول والجماعات لتنال من أمن واستقرار مصر، حفظ الله مصر وحفظ شعبها.

وقام علي تنظيم هذه  الندوة: الدكتور ابراهيم الابياري مدير وحدة ادارة الازمات والمخاطر، والدكتور محمد جودة مدير مركز الخدمة العامة، والدكتور احمد شرشر نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور احمد حلمي مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد بكر مدير وحدة ضمان الجودة، و محمد فوزي امين الكلية.

8d0704c7-2435-45f2-b341-68abc3329c97
8d0704c7-2435-45f2-b341-68abc3329c97
0051b8fc-9955-47c3-a9f6-03c221a5f5cd
0051b8fc-9955-47c3-a9f6-03c221a5f5cd
9765a5bc-d388-423b-b73f-928dd4868411
9765a5bc-d388-423b-b73f-928dd4868411
333372c8-2489-458e-bd5c-51c989cce69a
333372c8-2489-458e-bd5c-51c989cce69a
bd7ebda3-a12d-4a39-a402-a7d82f3accd0
bd7ebda3-a12d-4a39-a402-a7d82f3accd0
ca528efb-19ad-4bdd-9421-24688e0f23b7
ca528efb-19ad-4bdd-9421-24688e0f23b7
eb479a81-cceb-48c3-b6e8-5eab91ef86f9
eb479a81-cceb-48c3-b6e8-5eab91ef86f9
كلية التربية الرياضية ب جامعة مدينة السادات معهد معاون الأمن بوادي النطرون وادي النطرون طالبات كلية التربية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

ترشيحاتنا

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

مدير المخابرات الأمريكية يصل قطر غدا لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة

وزير النقل: التشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل يستغرق 6 أشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ