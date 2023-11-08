دور التكنولوجيا في ‏الحروب ‏الحديثة.. ندوة بتربية رياضية السادات

‏نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات اليوم "الأربعاء"، ندوة بعنوان (دور التكنولوجيا في ‏الحروب ‏الحديثة) بقاعة المناقشات وذلك بالتعاون مع معهد معاوني الأمن بوادي النطرون ‏.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد إبراهيم عزب عميد الكلية، والدكتور عبد الحليم يوسف وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



‏وأقيمت الندوة بحضور كل من اللواء أحمد سمير أحمد نائب مدير الادارة العامة لمعهد معاوني الأمن، والعميد حسام محمد خلف - قائد معهد معاوني الأمن بوادي النطرون، والدكتور أحمد عادل هنداوي مساعد مدير معهد معاوني الأمن بوادي النطرون، والمقدم أحمد جابر شيحة مساعد مدير معهد معاوني الأمن بوادي النطرون، والدكتور احمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مشيرة العجمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي السيسي أستاذ الترويح و عميد الكلية السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور بكر سلام أستاذ ألعاب القوى وعميد الكلية السابق.



وحضر الندوة مجموعة من طلاب وطالبات معهد الأمن بوادي النطرون وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

وأشادت الدكتورة شادن معاوية بعنوان الندوة وأهميتها في تنمية الوعي لدى الطلاب كما أشارت إلى ضرورة استغلال هذا التعاون المثمر بين كلية التربية الرياضية ومعهد معاوني الأمن في تنفيذ سلسلة من الندوات المهمة على الساحة وتنظيم يوم رياضي لاستغلال الطاقات وبناء القدرات.

كما أكد الدكتور أحمد عزب أنه نتيجة للتطور التقني والرقمي الهائل الذي أضحى أحد أهم المؤثرات في العقول البشرية بما يمس أمننا القومي مما استدعى الحاجة إلى ضرورة نشر الوعي الفكري والثقافي والتقني في ضوء أهداف محددة يعمل الجميع من أجلها كدولة ومؤسسات مختلفة وهذا ما قدمه لنا قائد الجمهورية الجديدة من خلال حرص سيادته على بناء دولة ذات مؤسسات تتحمل المسؤولية كاملة ومن هذا المنطلق كانت الحاجة لمثل هذه الندوات.

وحاضرت في هذه الندوة الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وركزت محاور الندوة على ما يلي:

التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة

• الغزو التكنولوحي سلاح الحروب اللامتماثلة.

• الأمن القومي وما يتعرض له من تهديد مصيري

• شبكات المعلومات المفتوحة والذكاء الاصطناعي غيرت ديناميكيات القوى العالمية وأجبرت الحكومات على الاستجابة

• التكنولوجيا القادمة غير معهودة وتتجاوز التجارب والخبرات السابقة.

• جهل التكنولوجيا هو آفة العصر، ويمكن لشخص تسهيل اختراق أمن الوطن بغير قصد.

• تكنولوجيا الحروب اللامتماثلة تطبق في الإعلام الاجتماعي والمنظمات الإرهابية واستخبارات وحروب نفسية واقتصادية تقتحم التكنولوجيا الحديثة والمجتمع باختلاق أزمات محلية واقتصادية ونشر أوبئة بيولوجية.

• استيراد التكنولوجيا الحديثة للتجهيزات المدنية والعسكرية يخترق دفاعات الوطن.

وجاءت هذه الندوة إيمانا من جامعة مدينة السادات وكلية التربية الرياضية بأهمية نشر الوعي الأمني، وضرورة تثقيف أبنائها وبناتها في هذا الجزء المهم من الحروب الذي تمارسه بعض الدول والجماعات لتنال من أمن واستقرار مصر، حفظ الله مصر وحفظ شعبها.

وقام علي تنظيم هذه الندوة: الدكتور ابراهيم الابياري مدير وحدة ادارة الازمات والمخاطر، والدكتور محمد جودة مدير مركز الخدمة العامة، والدكتور احمد شرشر نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور احمد حلمي مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد بكر مدير وحدة ضمان الجودة، و محمد فوزي امين الكلية.

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