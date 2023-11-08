عاجل
النشرة الدينية.. معجزة ربانية تحدث للمريض عند قراءة سورة يس.. دعاء حفظ النعم من الزوال بـ12 كلمة.. ترك هذه الصلاة تجعلك بخيلا حذرنا منها النبي السبت.. افتتاح المعرض التشكيلي "ألوان وأبيض وأسود" بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة والمشاركة في المدارس الحكومية «مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف» سرايا القدس تقصف تجمعاً لآليات إسرائيلية غرب غزة بقذائف الهاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات يوصي برفع كفاءة استخدام المياه الجوفية

صدى البلد

اختتمت جماعة مدينة السادات فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع للدراسات والبحوث البيئية تحت عنوان (نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة)  والذي استمر لمدة يومين 6، 7 نوفمبر .


وذلك في إطار حرص معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات على مواكبة التحولات الرقمية العالمية والإستفادة من الفرص التي تتيحها في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، وتحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وفى حضور الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئاسة الدكتور ممدوح عرفه، عميد المعهد ، وإشراف الدكتور أحمد حسين توفيق، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد الحويطي، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.(مقررا المؤتمر)، والدكتور أحمد جمال عبد الحميد، أستاذ متفرغ قسم مسوح الموارد الطبيعية، والدكتور محمود أبو سكين، الأستاذ بقسم التنمية المستدامة (منسقا المؤتمر).

txt

أخبار التعليم.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. عاشور: توجه كبير من مصر لدعم جنوب السودان

txt

معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات ينظم المؤتمر الدولي السابع

txt

جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية تنظم المؤتمر الدولي الثاني عن التنمية المستدامة

txt

أخبار التعليم.. التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. مستشفيات جامعة عين شمس جاهزة لتقديم الدعم لجرحى ومصابي غزة

txt

جامعة مدينة السادات تطلق حملة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

txt

أخبار التعليم..افهموا ما تحفظوش.. نصائح هامة من اتحاد أمهات مصر لطلاب أولى ثانوي.. المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة

txt

جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية

txt

الكلية الملكية للجراحين تعتمد برنامج "التدريب والتأهيل" بـ"طب أسنان" جامعة مصر للعلوم

txt

أخبار التعليم.. الاستعانة بالمدرسين المشهورين في القنوات التعليمية.. قصة ملهمة لـ جنة من ذوي الهمم: شايفة نفسي مميزة ومختلفة مش معاقة

txt

وزير التعليم العالي يلتقي وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بالمملكة المتحدة


وساهم في إلقاء الضوء على مجموعة من المشكلات البيئية والاجتماعية الهامة وأهم الحلول والمقترحات التي تساهم في المحافظة على البيئة وصيانة مواردها وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة والإنسان.


فضلاً عن ذلك، صاحب المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية لأوراق بحثية في التخصصات المختلفة للمعهد لأكثر من 25 بحث علمي من مصر ودول عربية وأجنبية. 


وكانت الجلسات العلمية للمؤتمر؛ على النحو التالي:
• إدارة الموارد المائية واستدامتها
• التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات
• العلوم الإنسانية البيئية
• الزراعة البيئية
• التشريعات الإدارية والبيئية
• نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد
• تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيئية
• الطاقة المتجددة
وتخلل هذه الجلسات عقد مجموعة من الندوات المتخصصة:
1- "التغير المناخي والموارد المائية في حوض النيل" المحاضر الأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة.
2- الطاقة المتجددة: الفرص والتحديات " المحاضر الأستاذ الدكتور أحمد بشير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
3- "تقنية النانو الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة" الأستاذة الدكتورة هدى سعيد حافظ، أستاذ كيمياء النانو، قسم تكنولوجيا النانو. 
4- المبادئ العامة لتربية الماشية العضوية (الأبقار والأغنام والدواجن) المحاضر Assoc. Prof.Dr. Muazzez Cömert Acar، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كلية الدراسات التكنولوجية قسم الهندسة الكيميائية جامعة EGE إزمير تركيا.
ومن أهم هذه التوصيات.
1- استغلال مياه الفيضانات في بحيرات توشكي في مد قناه مائية شمالاً إلى الواحات الخارجية لزراعة مليون فدان.
2- رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية لتنمية الصحراء الغربية.
3- عمل دراسات جدوى لاستغلال فحم المغارة.
4- العمل على زراعة أراضي في دول حوض النيل لحساب مصر.
5- زيادة الاستفادة من محطة بحر البقر لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء.
6- الاهتمام والتوسع في زراعة المحاصيل العضوية للعمل على تحسين البيئة.
7- إنشاء قاعدة بيانات للأنشطة الاشعاعية الطبيعية وربطها على خريطة نظم المعلومات الجغرافية.
8- التفعيل والتوسع في الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من تلوث البيئة.
9- الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات النباتية والحيوانية لزيادة الإنتاج والمحافظة عليها من التغييرات المناخية.
10- الاهتمام بتحديد نوعية المياه في المناطق حديثة الاستصلاح للحصول على محصول اقتصادي.
11- الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث في مصر.
12- التوسع في استخدام المواد النانو مترية لزيادة استدامة الموارد الطبيعية وخاصة في مجال الصرف ومعالجة مياه الصرف.
13- الاهتمام والتوسع في إعادة تدوير الموارد المائية للعمل على زيادة الموارد المائية واستخدامها في ري المحاصيل.

جامعة مدينة السادات

IMG-20231108-WA0025
IMG-20231108-WA0025
IMG-20231108-WA0024
IMG-20231108-WA0024
IMG-20231108-WA0023
IMG-20231108-WA0023
IMG-20231108-WA0022
IMG-20231108-WA0022
IMG-20231108-WA0021
IMG-20231108-WA0021
IMG-20231108-WA0020
IMG-20231108-WA0020
IMG-20231108-WA0019
IMG-20231108-WA0019
IMG-20231108-WA0018
IMG-20231108-WA0018
IMG-20231108-WA0017
IMG-20231108-WA0017
IMG-20231108-WA0016
IMG-20231108-WA0016
IMG-20231108-WA0015
IMG-20231108-WA0015
IMG-20231108-WA0014
IMG-20231108-WA0014

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. عاشور: توجه كبير من مصر لدعم جنوب السودان

معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات ينظم المؤتمر الدولي السابع

جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية تنظم المؤتمر الدولي الثاني عن التنمية المستدامة

أخبار التعليم.. التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. مستشفيات جامعة عين شمس جاهزة لتقديم الدعم لجرحى ومصابي غزة

جامعة مدينة السادات تطلق حملة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

أخبار التعليم..افهموا ما تحفظوش.. نصائح هامة من اتحاد أمهات مصر لطلاب أولى ثانوي.. المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة

جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني للبحوث المائية التطبيقية

الكلية الملكية للجراحين تعتمد برنامج "التدريب والتأهيل" بـ"طب أسنان" جامعة مصر للعلوم

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ