مؤتمر الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات يوصي برفع كفاءة استخدام المياه الجوفية

اختتمت جماعة مدينة السادات فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع للدراسات والبحوث البيئية تحت عنوان (نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة) والذي استمر لمدة يومين 6، 7 نوفمبر .



وذلك في إطار حرص معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة مدينة السادات على مواكبة التحولات الرقمية العالمية والإستفادة من الفرص التي تتيحها في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، وتحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، وفى حضور الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئاسة الدكتور ممدوح عرفه، عميد المعهد ، وإشراف الدكتور أحمد حسين توفيق، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد الحويطي، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.(مقررا المؤتمر)، والدكتور أحمد جمال عبد الحميد، أستاذ متفرغ قسم مسوح الموارد الطبيعية، والدكتور محمود أبو سكين، الأستاذ بقسم التنمية المستدامة (منسقا المؤتمر).



وساهم في إلقاء الضوء على مجموعة من المشكلات البيئية والاجتماعية الهامة وأهم الحلول والمقترحات التي تساهم في المحافظة على البيئة وصيانة مواردها وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة والإنسان.



فضلاً عن ذلك، صاحب المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية لأوراق بحثية في التخصصات المختلفة للمعهد لأكثر من 25 بحث علمي من مصر ودول عربية وأجنبية.



وكانت الجلسات العلمية للمؤتمر؛ على النحو التالي:

• إدارة الموارد المائية واستدامتها

• التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات

• العلوم الإنسانية البيئية

• الزراعة البيئية

• التشريعات الإدارية والبيئية

• نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

• تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيئية

• الطاقة المتجددة

وتخلل هذه الجلسات عقد مجموعة من الندوات المتخصصة:

1- "التغير المناخي والموارد المائية في حوض النيل" المحاضر الأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة.

2- الطاقة المتجددة: الفرص والتحديات " المحاضر الأستاذ الدكتور أحمد بشير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

3- "تقنية النانو الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة" الأستاذة الدكتورة هدى سعيد حافظ، أستاذ كيمياء النانو، قسم تكنولوجيا النانو.

4- المبادئ العامة لتربية الماشية العضوية (الأبقار والأغنام والدواجن) المحاضر Assoc. Prof.Dr. Muazzez Cömert Acar، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كلية الدراسات التكنولوجية قسم الهندسة الكيميائية جامعة EGE إزمير تركيا.

ومن أهم هذه التوصيات.

1- استغلال مياه الفيضانات في بحيرات توشكي في مد قناه مائية شمالاً إلى الواحات الخارجية لزراعة مليون فدان.

2- رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية لتنمية الصحراء الغربية.

3- عمل دراسات جدوى لاستغلال فحم المغارة.

4- العمل على زراعة أراضي في دول حوض النيل لحساب مصر.

5- زيادة الاستفادة من محطة بحر البقر لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء.

6- الاهتمام والتوسع في زراعة المحاصيل العضوية للعمل على تحسين البيئة.

7- إنشاء قاعدة بيانات للأنشطة الاشعاعية الطبيعية وربطها على خريطة نظم المعلومات الجغرافية.

8- التفعيل والتوسع في الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من تلوث البيئة.

9- الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات النباتية والحيوانية لزيادة الإنتاج والمحافظة عليها من التغييرات المناخية.

10- الاهتمام بتحديد نوعية المياه في المناطق حديثة الاستصلاح للحصول على محصول اقتصادي.

11- الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث في مصر.

12- التوسع في استخدام المواد النانو مترية لزيادة استدامة الموارد الطبيعية وخاصة في مجال الصرف ومعالجة مياه الصرف.

13- الاهتمام والتوسع في إعادة تدوير الموارد المائية للعمل على زيادة الموارد المائية واستخدامها في ري المحاصيل.

جامعة مدينة السادات

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