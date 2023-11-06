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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. مستشفيات جامعة عين شمس جاهزة لتقديم الدعم لجرحى ومصابي غزة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وكيل تعليم الغربية يطمئن على انتظام سير الدراسة بإدارة شرق طنطا


باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة أبو بكر الصديق التجارية، ومدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري".


 

 

رئيس جامعة طنطا وأمين رابطة الجامعات الإسلامية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

 

 

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور وليد شتا مسئول التعاون الدولي بالرابطة، وعاطف مصطفى المستشار الإعلامي، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورابط الجامعات الإسلامية.

 

طلاب هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بعين شمس بالمركز الأول كأفضل مشروع تخرج


فاز طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الاول بمسابقة افضل مشروع تخرج التي تعقد علي هامش مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه السادس الذي عقد من 29 اكتوبر الي 2 نوفمبر 2023 وذلك تحت رعاية ا.د عمر الحسيني عميد الكلية ، حيث فاز الفريق بالمركز الأول مناصفة مع فريق هندسة جامعة القاهرة نافس الفريق 23 فريقًا من 9 جامعات بمشاريع تخرج مبتكرة في جميع تخصصات هندسة المياه والمشروع الفائز بأسم "التنمية المستدامة لمنطقة سفاجا ضمن المشروع القومي لتنمية المثلث الذهبي"، حيث قام الطلبة باعداد الدراسات والتصميمات المتكاملة لمصادر المياه بمنطقة سفاجا وشبكات مرافق المياه المتكاملة واعمال الحماية ضد السيول بالمنطقة الي جانب تصميم ميناء سفاجا الجديد.

 


رئيس جامعة سوهاج: انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لشباب الباحثين 28 فبراير

 

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم تحديد يوم  ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤، موعداً لانطلاق فعاليات المؤتمر التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.

 


انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية


أعلنت جامعة القاهرة الدولية انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة كأول جامعة برامج فى العالم،والتى انطلقت بها الدراسة هذاالعام برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالجامعة الدولية، وذلك استمرارًا للإنجازات التى تحققها جامعة القاهرة فى مسيرة العملية التعليمية ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.


مستشفيات جامعة عين شمس جاهزة لتقديم الدعم لجرحى ومصابي غزة

في خطوة إنسانية تعكس التضامن والرعاية الطبية، من المستشفيات الجامعية المصرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية لمصابى غزة

 


التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. صور


انتابت حالة من الحزن طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا بعد وفاة إحدى طالبات الجامعة فجأة بعد ساعات قليلة من تخرجها.


 

 

 

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