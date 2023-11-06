عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. صور

وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه

انتابت حالة من الحزن طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا بعد وفاة إحدى طالبات الجامعة فجأة بعد ساعات قليلة من تخرجها.

انتشر الحزن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي تحوّل إلى سرادق افتراضي لتعزية طلاب الجامعة والتعبير عن حزنهم على فقدان يارا أحمد، طالبة  بالمستوى الرابع بقسم الأراضي في كلية الزراعة التي تتميز بدماثة خلقها وحبها للجميع.

تموين المنيا: ضبط 284 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

الأنبا مكاريوس يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية المنيا


أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالبة توفت بشكل مفاجئ، حيث لم تكن تعاني من أي أمراض وأشاروا إلى أنها كانت تعبّر عن سعادتها بحصولها على الشهادة قبل وفاتها بساعات قليلة، فيما دخلت العناية المركزة وفارقت الحياة.


انعكست حالة الحزن على أسرة الطالبة يارا أحمد، حيث سيطر الحزن والبكاء الشديد على أفرادها، ونعاها البعض بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على فيسبوك، وكتبت إحدى صديقاتها انا مش عايزة حاجة غير انى أحضنك بس وأمشي تانى مش مسامحه نفسي ع شوفتك النهارده ومسلمتش عليكى ع كنت متأخره ع السكشن وقولت عادي هسلم عليكى بكرة بس مكنتش اعرف انها اخر مرة.


وأضافت قائلةً: "أنا فاكرة لما قولتيلى ياريتنى مصحبتك ع بتصدعينى بكلامك كنت افتكرك هاديه تعالى وانا هبطل اتكلم تانى ..يعنى كده مش هتبقي معانا فحفله تخرجنا ومش هنتصور كلنا سوى .. ربنا يرحمك يحبيبي ويصبرنا ع فراقك.

ويعيش طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا حالة من الحزن والصدمة على فقدان زميلتهم الطيبة يارا أحمد.

وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه
الاجتماعى فيسبوك الشخصية العناية المركز حملات على المخابز رواد مواقع التواصل الإجتماعي منصات التواصل موقع التواصل الاجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

موضوعات متعلقة

تموين المنيا: ضبط 284 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية.. فيديو

وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم حفاظا على نقاء الهواء

التنمية المحلية: إزالة 457 بناء مخالفا و4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ