التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة زراعة المنيا بعد تخرجها بساعات.. صور

انتابت حالة من الحزن طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا بعد وفاة إحدى طالبات الجامعة فجأة بعد ساعات قليلة من تخرجها.

انتشر الحزن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي تحوّل إلى سرادق افتراضي لتعزية طلاب الجامعة والتعبير عن حزنهم على فقدان يارا أحمد، طالبة بالمستوى الرابع بقسم الأراضي في كلية الزراعة التي تتميز بدماثة خلقها وحبها للجميع.



أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الطالبة توفت بشكل مفاجئ، حيث لم تكن تعاني من أي أمراض وأشاروا إلى أنها كانت تعبّر عن سعادتها بحصولها على الشهادة قبل وفاتها بساعات قليلة، فيما دخلت العناية المركزة وفارقت الحياة.



انعكست حالة الحزن على أسرة الطالبة يارا أحمد، حيث سيطر الحزن والبكاء الشديد على أفرادها، ونعاها البعض بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على فيسبوك، وكتبت إحدى صديقاتها انا مش عايزة حاجة غير انى أحضنك بس وأمشي تانى مش مسامحه نفسي ع شوفتك النهارده ومسلمتش عليكى ع كنت متأخره ع السكشن وقولت عادي هسلم عليكى بكرة بس مكنتش اعرف انها اخر مرة.



وأضافت قائلةً: "أنا فاكرة لما قولتيلى ياريتنى مصحبتك ع بتصدعينى بكلامك كنت افتكرك هاديه تعالى وانا هبطل اتكلم تانى ..يعنى كده مش هتبقي معانا فحفله تخرجنا ومش هنتصور كلنا سوى .. ربنا يرحمك يحبيبي ويصبرنا ع فراقك.

ويعيش طلاب كلية الزراعة في جامعة المنيا حالة من الحزن والصدمة على فقدان زميلتهم الطيبة يارا أحمد.

وفاة طالبه جامعيه

وفاة طالبه جامعيه

وفاة طالبه جامعيه

وفاة طالبه جامعيه