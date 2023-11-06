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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل بطلق ناري بطريق الخطأ في المنيا

مصرع شخص بالعدوة
مصرع شخص بالعدوة

لقي عامل مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ داخل إحدى المزارع بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاه عامل بطلق ناري بالخطأ بإحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي  أمام مركز العدوه، شمال المحافظة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة مغاغة إلى موقع الحادث وتبين وفاة "ح – ر" 20 عاما، عامل بإحدى المزارع بالطريق الصحراوي الغربي

وأكدت التحريات الأولية  إنه أثناء جلوس المجني عليه مع أحد أصدقائه، واللهو بالسلاح ناري داخل المزرعة،  خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي  المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوي الغربي تحرر محضر بالواقعة صحة المنيا نقل الجثمان نيابة العامة

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