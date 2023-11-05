محافظ المنيا: متابعة المواقف العامة للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في الاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمحافظة، والتزام سائقى السرفيس والأجرة بعدم زيادة تعريفة الركوب بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.

وفى هذا السياق ، قام هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى بمتابعة أرصدة المواد البترولية فى محطات تزويد البنزين بالمركز والقرى للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بها وعدم التلاعب بالأسعار الجديدة للبنزين بأنواعها الثلاثة مع عدم زيادة سعر السولار، ووضع لافتات الأسعار فى أماكن ظاهرة بالمحطات لضمان عدم استغلال المواطنين.

كما تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة دون زيادة ، والتصدي بكل حسم المخالفين وتقديمهم على الفور للجهات المعنية التحقيق ، قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمرور على مواقف السيارات ومحطات البنزين لمتابعة الالتزام بأسعار البنزين الجديدة والإبقاء على سعر السولار والتعريفة المقررة لسيارات الأجرة ، وعدم التهاون مع غير الملتزمين .

وفى مركز ومدينة بنى مزار تابع عماد حسن رئيس المركز، الحملة التفتيشية التي قادها عدد من نوابه مع مباحث التموين والتجارة الداخلية ومفتشي التموين لمحطات الوقود بالمركز للتأكد من توافر الأرصدة البترولية عقب تحريك أسعار البنزين والتزام أصحاب المحطات بالأسعار المحددة ووضع لافتات الأسعار في أماكن ظاهرة.