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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2425 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق في المنيا

حملات
حملات

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية التموين خلال شهر أكتوبر الماضي تمكنت من ضبط 2425 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

 

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وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 2425 مخالفة، منها 1581 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين “685 خبز ناقص الوزن – 610 خبز غير مطابق للمواصفات – 15 توقف عن الإنتاج – 25 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – 99 مخالفة لعدم وجود سجلات”، و147 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم ضبط 844 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين “323 عدم إعلان أسعار المنتجات ـ 56 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة – 17 منتجات بدون تاريخ صلاحية – 8 إدارة منشأة بدون ترخيص – 50 ذبح خارج المجازر الحكومية – 88 منتجات مجهولة المصدر – مخالفة غش تجاري – 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 54 مخالفة لتجار تموينيين”، و 244 قضايا أخرى متنوعة.

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