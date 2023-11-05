صحة المنيا: المرور على 1320 منشأة غذائية وتحرير 386 مخالفة خلال حملات تفتيشية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة الطب الوقائي خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 1320 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها أسفرت عن تحرير 386 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم سحب 289 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1856 كجم أغذية مختلفة و207 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 203 كجم أغذية مختلفة و1270 لتر عصائر وخل للاشتباه فى الصلاحية، وتم استخراج 2190 شهادة صحية.