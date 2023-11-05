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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 83 تعديا على الأراضي الزراعية فى المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل مدن وقرى المحافظة ومحاسبة الموظفين المتقاعسين وتطبيق القانون على المخالفين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على رقعة الأرض الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء باعتبارها أمن قومى.

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ونفذت الوحدات المحلية بمراكز سمالوط والمنيا وديرمواس حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 31 حالة تعد بالبناء المخالف منها 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 15 حالة تعد على أرض زراعية بقريتي (نزلة حسين – صفط الخمار) وداخل الحيز العمرانى بحي غرب مدينة المنيا، وإزالة 9 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتي البدرمان وبنى حرام بمركز ديرمواس.

وفى مراكز بنى مزار  ومطاي وأبوقرقاص تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 52 حالة، منها 25 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقري شلقام والحسينية وابو جرج وبحي شرق وغرب المدينة.

وفى مطاى تم إزالة 14 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية أبوعزيز وأحياء المدينة، وفى مركز أبوقرقاص تم إزالة 13 حالة بالبناء بدون ترخيص في قرى (بنى موسى، بنى عبد، جريس ) وأحياء بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء بدون ترخيص تعديات على الأراضي الزراعية لتعديات على الأراضى الزراعية

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