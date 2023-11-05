أخبار التعليم..افهموا ما تحفظوش.. نصائح هامة من اتحاد أمهات مصر لطلاب أولى ثانوي.. المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير تربوي: اتحاد الطلاب هم أكثر دراية بمشكلات وميول وطموحات زملائهم

كشف الدكتورعاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ‎هل اتحاد الطلاب وجوده مفيد في الجامعات فعليا ام ان وجوده امر روتيني؟

جامعة حلوان : نحرص على توفير فرص تدريبية عملية للطلاب

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات المحلية و الدولية و الوزارات المختلفة و المراكز البحثية لتدريب و تأهيل الطلاب و الباحثين علي سوق العمل و تطورات العصر و متطلباته حرصا على تطوير العملية التعليمة و البحثية و تقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل .

افهموا ما تحفظوش.. نصائح هامة من اتحاد أمهات مصر لطلاب أولى ثانوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا مهما شددت خلاله على أهمية أن ينتبه طلاب الصف الأول الثانوي لهذه السنة الدراسية الضرورية بالنسبة لهم.

المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال مصابي غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية لم تستقبل مصابين من غزة حتى الآن في المستشفيات الجامعية التي تم تجهيزها لاستقبالهم.

لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تنهي حياتها بإحدى قرى الدقهلية

أنهت طالبة بإحدى قرى الدقهلية حياتها شنقا إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

بالتعاون مع اليونيسكو.. برنامج لطلاب المدارس للحد من المخاطر الطبيعية بالإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع لجنة (IOC) التابعة لليونسكو والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لتنظيم سلسلة من حملات التوعية التى تجوب المدارس لتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حالة وقوع موجات تسونامى، وذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف بالتوعية للحد من المخاطر الطبيعية التى تهدد السواحل المصرية.

محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية لتلاميذ الإبتدائية

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على أمراض سوء التغذية (الأنيميا - السمنة – التقزم ) لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة (100 مليون صحة) بالمدرسة التجريبية المتميزة للغات بشبين الكوم .