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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد الحمص المسلوق للجسم..


1. مدرّ للبول. 
3. يعالج المفاصل وآلامها، وخاصّة عظام الظهر.
5. منشّط للأعصاب. 
7. يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.
9. يحافظ على صحّة القلب، ويقيه من التعرّض إلى الجلطات القلبية. 
11. يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب. 
13. يفتح سدّد الطحال، والكبد. 
15. يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون. 
17. يحفّز نمو الشعر الجديد. 
19. يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم. 
21. ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري. 
23. يبني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.
25. يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف. 
27. يعطي الجسم القوة، والنشاط. 
29. يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع. 
31. يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
33. يعالج الروماتيزم. 
35. يكافح السمنة. 
37. مضاد للأكسدة. 
38. يحسّن المزاج.                                                 
فوائد الحمص المسلوق للجهاز الهضمي:
- يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي. 
- ينظّم حركة الأمعاء. 
- يعالج الإمساك. 
- يسهل عملية الهضم. 
- يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن 
-كما أنه ملين للأمعاء

الأصابة بأمراض الجلطات القلبية الجهاز الهضمي المسالك البولية امراض السرطان سرطان القولون مستوى السكر في الدم

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