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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023

صدى البلد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي قمة كروية جديدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024 ، وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي ، بعد ان انتهى الوقت الأصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل  يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك في نصف نهائي كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف أوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الإنذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.

 

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