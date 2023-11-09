أخبار الفن.. ظهور مفاجئ لشيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب.. ونجوم الفن فى عزاء الراحلة ليلى صديق

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطرب مسلم تحمل عنوان غيرك حاول، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والعديد من المنصات الرقمية.



الأغنية تعتبر التعاون الأول بين مسلم وروتانا بعد انتهاء الخلافات بين مسلم ومنتجه الأول سلطان الشن، والذى قام بتقديم شكوى ضده فى نقابة المهن الموسيقية لعدم التزامه ببنود التعاقد المبرم بينهما.



طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن الرداد الجديد بلوموندو البرومو الدعائى الأول للفيلم استعداد لعرضه فى السينمات خلال الفترة القادمة.

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء فى الراحلة ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابناءه أدهم وهانيا.



وكان من ضمن الحضور كل من المخرج خالد يوسف والفنان سامح الصريطي والفنان محمد رياض.



فيما حضر أيضا محمد العدل وعلاء الشربيني وفرح على وفيدرا وأيمن عزب والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.



بدأ منذ قليل عزاء الراحلة ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وحرص على الحضور مدحت صالح، أشرف زكى، فيصل خورشيد، أيمن عزب، فيدرا والإعلامية فرح علي.

قررت أسرة الراحلة ليلى صديق، الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابنه المخرج أدهم مدحت صالح، إقامة عزائها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة من الصور الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب من داخل إحدى المحلات التجارية.

ومن اللافت للنظر بالنسبة لجهور شيرين هو خسارتها الكبيرة للوزن بعد غيابها عنهم.

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهى تحتضن حسام حبيب وارتدت تيشرت مموه وبنطلون واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاه تشبه مى عز الدين معتقدين انها شقيقتها لتقارب الشبه بينهم.

الحقيقة ان مى لديها اخت غير شقيقة تدعى هبة وهى ابنة زوجة ابيها ولكن تعتبرها مى شقيقتها وتحدثت عنها في برامج كثيرة ومواقع التواصل الإجتماعي.

يبدأ مساء اليوم عرض أولى حفلات الفيلم الأجنبي ON FIRE في العديد من دور العرض المصرية.





قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في قلب الغابات العميقة، حيث تواجه عائلة مُنعزلة تعيش في منزل متنقل كابوس يغير حياتهم تمامًا، حيث تصبح محاولاتهم للنجاة هو الهدف الرئيسي الوحيد، يتتبع الفيلم رحلة تلك العائلة لإنقاذ أنفسهم من حريق غابة سريع الانتشار يتجه نحو منزلهم في تلال كاليفورنيا المشجرة، وحيث أن حرائق الغابات تقتل ما يقارب من 4000 أمريكي كل عام. يروي هذا الفيلم قصة حقيقية لما يبدو عليه الهروب من هذا الرعب الذي لا يمكن التنبؤ به.

