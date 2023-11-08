روتانا تطرح غيرك حاول لمسلم| فيديو

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطرب مسلم تحمل عنوان غيرك حاول، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والعديد من المنصات الرقمية.



الأغنية تعتبر التعاون الأول بين مسلم وروتانا بعد انتهاء الخلافات بين مسلم ومنتجه الأول سلطان الشن، والذى قام بتقديم شكوى ضده فى نقابة المهن الموسيقية لعدم التزامه ببنود التعاقد المبرم بينهما.



شاهد الأغنية من هنا

أحدث حفلات مسلم

وكان مسلم قد أحيا مؤخرا حفل غنائى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر شهر أكتوبر الماضي بمحافظة المنوفية.



الحفل تم تقديمه بمحافظة المنوفية وتحديدا بشبين الكوم، شارع الاستاد،وشارك فى إحياء الحفل كل من عمر كمال ومحمد شاهين.





وقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر.





“إمبابة أجمل من باريس"





وقدم مؤخرا مسلم أغنية بعنوان “إمبابة أجمل من باريس" مع الفنان أحمد الفيشاوي وكانت الأغنية ضمن الحملة الترويجية لفيلمه الجديد رهبة وهي الأغنية التى تسببت فى أزمة بين مسلم ونقابة المهن الموسيقية.





غرامة مسلم

وكشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: إن مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله: أن أزمة مسلم تنتهي مع النقابة بمجرد حل أزمته مع المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافه فى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.