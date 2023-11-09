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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نادر نور الدين: كان هناك مشروع لتسكين 3 ملايين مواطن في سيناء

تعمير سيناء
تعمير سيناء

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن سيناء لها طبيعة خاصة بها لما تستلزمه من أمن قومي لذلك لابد من تسكين الأفراد بها وليس الشركات، مؤكدا أنه كان هناك مشروع لتسكين 3 مليون مواطن في سيناء.

وأشار نادر نور الدين، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الدولة مسئولة عن البنية التحتية وما بعدها يأتي دور القطاع الخاص كما حدث في مشروع النوبارية، مؤكدا أن مشروع زراعة شمال سيناء توقف في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

تعمير سيناء

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي، أن الهدف في تعمير سيناء هو المد العمراني والتسكين وكسب مساحات زراعية جديدة والزراعة هي التي ستعمر وسط وشمال سيناء، لافتا إلى أن المياه التي تصل لسيناء يتم معالجتها من خلال محطة بحر البقر.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى البنية التحتية التسكين الدولة القطاع الخاص

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