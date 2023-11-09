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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| تفاصيل صادمة في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير.. وابنة ممثلة شهيرة متهمة بالزنا

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار والتقارير الهامة كان ابرزها اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وايضا تفاصيل مشاجرة ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الزوجية والاسرية في مول شهير بالشيخ زايد وغيرها من الأخبار. 

 

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لمشاجرة دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الإنسانية مع موظف بجامعة الدول العربية داخل جراج هايبر وان لخلاف على أولوية المرور.

 

رسميا.. النجمة رمزا للسيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

 

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء 8/11/2023 برئاسة المستشار/ حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض.

 

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير

 

كشفت دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب كواليس التعدي عليها وعلى والدتها، أمام مول شهير بالشيخ زايد حيث كتبت ابنة خبيرة العلاقات الأسرية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة في المشاجرة التي وقعت بينها وبين موظف في جامعة الدولة العربية.

 

عاقبها على رفضها التحرش.. سائق يهشم رأس سيدة الصف بـ"طوبة"

 

اعترضت على معاكستها من جارها الذي اعتاد اعتراض طريقها لكنه سبها وأهانها وسط الشارع أمام المارة وباقي الجيران من منطقة سكنهم فاستعانت بأفراد اسرتها لاعادة حقها وتحول الأمر إلى معركة بين اسرتها وبين الشاب الذي عاكسها حتى سقطت السيدة قتيلة وسط الطرفين.

 

زوج ابنة ممثلة شهيرة يتهمها بالزنا

 

حرر زوج يدعى "م.س" محضر ضد زوجته "آ.ا" بلوجر شهيرة ووالدتها ممثلة شهيرة بإقامة علاقة غير شرعية مع آخر، وذلك أثناء سفره بالخارج.

 

قعدة مزاج قلبت بغم.. تفاصيل صادمة في لغز وفاة مثير بـ ناهيا

 

لم تمر 24 ساعة منذ ابلاغ اهالي بولاق الدكرور بالعثور على جثة رجل في جوال داخل صندوق قمامة بجوار مزلقان ناهيا الا ونجحت مباحث الجيزة في حل لغز الواقعة وضبط المتهم.

مشاجرة ابنة هبة قطب ابنة ممثلة شهيرة هبة قطب الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

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