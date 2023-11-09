بهدفين.. أرسنال يحقق فوزا على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي أرسنال فوزا، على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا هدفين في المباراة.

وعاد أرسنال للانتصارات وفاز 2-صفر على ضيفه إشبيلية ليقترب بشدة من بلوغ مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد هزيمتين متتاليتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز تأثر بهما زخم أرسنال، سجل الفريق هدفين عن طريق لياندرو تروسار وبوكايو ساكا ليؤمن صدارته للمجموعة الثانية.

وفي ظل إصابة جابرييل جيسوس وإدي نكيتيا، سجل تروسار من تسديدة مباشرة في الدقيقة 29 ليمنح التقدم لفريق المدرب ميكل أرتيتا وعزز ساكا تقدم أرسنال بهدف من مجهود فردي رائع في منتصف الشوط الثاني.

واصيب إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بخيبة أمل كبيرة ولم يسدد مطلقا بين القائمين والعارضة لتتقلص آماله في التقدم لدور الستة عشر.

وعزز أرسنال صدارته للمجموعة وله تسع نقاط من أربع مباريات وكاد أن يتقدم للدور التالي في حالة فوز لانس على أيندهوفن لكن الفريق الفرنسي تعرض للخسارة 1-صفر،ولدى لانس وأيندهوفن خمس نقاط بينما يتذيل إشبيلية المجموعة وله نقطتين.



بعد بداية قوية للموسم، كان الأسبوع الماضي بمثابة اختبار لأرسنال. وشملت الخسائر المتتالية الهزيمة المثيرة للجدل 1-0 أمام نيوكاسل، وبعدها قال أرتيتا إن قرار التحكيم بالسماح للفائز كان "محرجا" و"وصمة عار".

كان على الجانرز أيضا التعامل مع الإصابات المتزايدة، فقد غاب إيدي نكيتياه بسبب إصابة في الكاحل لينضم إلى جابرييل جيسوس على الهامش، تاركا لياندرو تروسار لقيادة الخط. كما غاب قائد الفريق مارتن أوديجارد مرة أخرى.