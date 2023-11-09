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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة مثيرة.. ريال مدريد يحجز مقعدا في دور الـ16..ترتيب مجموعات دوري الأبطال

صدى البلد


نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في حجز مقعدا له في ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه علي فريق سبورتينج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في دور الـ 16.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة من إجمالي 4 مباريات.

وحقق ريال سوسيداد الإسباني، أول فوزا على ملعبه، فى دوري أبطال أوروبا، بعد 20 عاما، على حساب فريق بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال سوسيداد، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، بينما بقى بنفيكا بدون رصيد من النقاط.

وعلي صعيد آخر، تعادل فريق نابولي  الإيطالي ويونيون برلين الألماني بنتيجة هدف لكل فريق، ويحتل فريق نابولي المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف ريال مدريد المتصدر.

وتعادل فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، مع فريق كوبنهاغن الدانماركي  بثلاثة أهداف لكل فريق، ويحتل فريق مان يونايتد المركز الرابع في المجموعة الأولي التي يتصدرها البايرن برصيد 12 نقطة.

وفاز فريق بايرن الألماني علي نظيره  جالطة سراي التركي بهدفين لهدف، ليؤكد تصدره للمجموعة الأولي بأربع إنتصارات ورصيد 12 نقطة.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا علي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني  برصيد 10 نقاط في المجموعة الرابعة خلف ريال سوسيداد.


وحقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزا بثنائية نظيفة علي فريق أشبلية الإسباني بهدفين مقابل لاشئ.

ويتصدر آرسنال الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بينما يتزيل إشبيلية ترتيب المجموعة.

وفاز فريق آيندهوفن الهولندي علي نظيره لانس الفرنسي بهدف مقابل لاشئ ضمن منافسات المجموعة الثانية.


وإليكم ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد إنتهاء مباريات يوم الأربعاء

المجموعة الأولي

1- بايرن ميونخ 12 نقطة.


2- كوبنهاجن 4 نقاط.


3- جالطا سراي 4 نقاط.


4- مان يونايتد 3 نقاط.

 

المجموعة الثانية

1- آرسنال 9 نقاط 
2- بي إس في 5 نقاط 
3-لانس 5 نقاط 
4- أشبيلية نقطتين

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد 12 نقطة .


2- نابولي 7 نقاط.


3- سبورتنج براجا 3 نقاط .


4- يونيون برلين نقطة.

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد 10 نقاط .


2- الإنتر 10 نقاط ..


3- ريد بول سالزبورج 3 نقاط ..


4- بنفيكا.


المجموعة الخامسة:


1:أتليتكو مدريد 8 نقاط.

2: لاتسيو 7 نقاط.

3: فينورد 6 نقاط.

4: سيلتيك نقطة.


المجموعة السادسة:


1: بوروسيا دورتموند 7 نقاط.

2:باريس سان جيرمان 6 نقاط.

3: ميلان 5 نقاط.

4: نيوكاسل 4 نقاط.


المجموعة السابعة:


1: مانشستر سيتي 12 نقطة.

2: لايبزيج 9 نقاط.

3: يونج بويز نقطة.

4: النجم الأحمر نقطة.

المجموعة الثامنة:


1: برشلونة 9 نقاط

2: بورتو 9 نقاط.

3: شاختار دونيستيك 6 نقاط.

4: رويال أنتويرب بلا نقاط.

 

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