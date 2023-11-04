أرسنال يخسر من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزًا صعبًا على نظيره أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانت جيمس بارك” ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف الفوز لفريق نيوكاسل يونايتد، أنثوني غوردون، في الدقيقة 70، من عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، مررها لاعب نيوكاسل رأسية إلى جوردون، الذي قابلها بتسديدة داخل الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 24 في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.