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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هل يحضر.. مرتضى منصور أمام المحكمة في استئنافه على حبسه بسبب الخطيب

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور

تنظر  الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وخلال الجلسة السابقة قدم دفاع مرتضى منصور شهادة صحية تفيد بمرض مرتضى منصور.

براءة أحمد عيد عبد الملك من سب مرتضى منصور

برأت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بمحكمة القاهرة الإقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

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