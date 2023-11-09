عاوز تشتري موبايل.. تعرف على أحدث الأنواع والأسعار| فيديو

تعتبر أسعار الهواتف المحمولة في الفئة المتوسطة والمميزة اكثر الأشياء التي يبحث عنها كل المقبلين علي شراء تلفون جديد حيث ان تلك الفئة تشمل مجموعة واسعة من الهواتف التي تقدم مزايا متقدمة بأسعار معقولة، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أداء جيد وميزات متطورة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائقة.

في الفئة المتوسطة، تجد العديد من الشركات المصنعة تقدم هواتف تتميز بشاشات عالية الدقة وأنظمة تشغيل محسّنة وكاميرات متقدمة وقدرات معالجة قوية، تتنافس تلك الهواتف في تقديم تجربة استخدام سلسة وإمكانيات تقنية متقدمة بأسعار معقولة.

أما في الفئة المميزة، فتجد الهواتف ذات الأداء العالي والمواصفات الفائقة، وتتميز هذه الهواتف بتصميمات فاخرة وشاشات ذات دقة عالية وأنظمة تشغيل متطورة وكاميرات محسّنة وقدرات معالجة قوية. تعتبر هذه الهواتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متفوق وتجربة استخدام استثنائية في هواتفهم المحمولة.

رصدت عدسة صدى البلد اسعار التلفونات المحمولة للفئة المتوسطة والمتميزة باحد محلات الموبايلات بحدائق القبة في البداية في البداية قال يوسف محمد احد اصحاب محلات الموبيل بحدائق القبة أنا اعمل في مجال الموبايلات منذ اكثر من 10سنوات وأنسب وقت للشراء هو في هذه الفترة قبل ارتفاع الأسعار

وأوضح يوسف أنا أسعار التلفونات الفئة البرو تبدأ من35الف جنيه وتبدا أسعار أيفون 15 برو مكس من 75 ألف جنيه والأيفون 14برو ماكس يتراوح بين 50الي 55الف جنيه موضحا ان الإقبال علي المستعمل في التلفونات من هذه الفئة اكبر من الجديد .

وتابع محمد ان الإقبال اكثر بيكون علي تلفونات الاندرويد من الآيفونات بسبب ارتفاع أسعار الآيفون المبالغ فيه مشيرا ان الإقبال الفترة الحالية اكبر علي تلفونات الفئة المتوسطة بسبب الظروف الاقتصادية الذي يمر بها العالم .

واشار يوسف ان تلفونات الفئة المتوسطة تبدأ اسعارها من 4 الاف جنيه ويمكن ان تصل الي 15 الف جنيه وبيكون الإقبال عليها كبير مقارنة بباقي الفئات .

https://fb.watch/obqJj4-385/?mibextid=K8Wfd2