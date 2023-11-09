أخبار التكنولوجيا| الصين تحقق هيمنة عالمية على الطاقة الشمسية.. وميتا تعلن شروطها لعرض الدعايا السياسية على منصتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها المميز Galaxy A25، والمخصص للشباب، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف سيحصل على عدد من الإمكانات الكبيرة بالإضافة إلى السعر المناسب.



يواجه الكثير من راغبي شراء هواتف آيفون حيرة كبيرة عن قرار شراء هاتف جديد خاصة خلال الفترة المقبلة مع بدأ عروض “البلاك فرايداي” والتي تحصل فيها الهواتف على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام.



تسعى الصين لتحقيق الهيمنة العالمية على صناعة الطاقة الشمسية بحلول عام 2026، حيث استثمرت الصين أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتخطى أكثر من 80٪ من قدرة تصنيع البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات في العالم من عام 2023 إلى عام 2026.



كشفت تسريبات جديدة عن الإمكانات الكبيرة التي سيحصل عليها هاتف OnePlus Ace 3 المتميز، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة من قبل شركة وان بلس الصينية.



أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعتزم عرض الإعلانات على منصته في الفترة المقبلة، مما يعد تحولّا كبيرًا بالنسبة للتطبيق، الأمر الذي قد يحدث استياءَا بالنسبة للمستخدمين، الذين ظلوا لسنوات بدون مضايقات وتشتت الإعلانات.

طلبت شركة ميتا Meta من المعلنين السياسيين الكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقررت الشركة منع المعلنين من استخدام أدواتها الإعلانية الجديدة للذكاء الاصطناعي.