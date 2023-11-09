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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الصين تحقق هيمنة عالمية على الطاقة الشمسية.. وميتا تعلن شروطها لعرض الدعايا السياسية على منصتها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج تستعد لإطلاق أفضل هواتفها الشبابية بتحسينات كبيرة


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها المميز Galaxy A25، والمخصص للشباب، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف سيحصل على عدد من الإمكانات الكبيرة بالإضافة إلى السعر المناسب.

 

اعرف أفضل موبايل آيفون للشراء في البلاك فرايداي


يواجه الكثير من راغبي شراء هواتف آيفون حيرة كبيرة عن قرار شراء هاتف جديد خاصة خلال الفترة المقبلة مع بدأ عروض “البلاك فرايداي” والتي تحصل فيها الهواتف على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام.

 

الصين تحقق هيمنة عالمية على الطاقة الشمسية بنسبة 80% بحلول 2026


تسعى الصين لتحقيق الهيمنة العالمية على صناعة الطاقة الشمسية بحلول عام 2026، حيث استثمرت الصين أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتخطى أكثر من 80٪ من قدرة تصنيع البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات في العالم من عام 2023 إلى عام 2026.

 

تسريبات تكشف قدرات جبارة لهاتف وان بلس القادم


كشفت تسريبات جديدة عن الإمكانات الكبيرة التي سيحصل عليها هاتف OnePlus Ace 3 المتميز، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة من قبل شركة وان بلس الصينية.


مفاجأة غير سارة لمستخدمي تطبيق WhatsApp واتساب


أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعتزم عرض الإعلانات على منصته في الفترة المقبلة، مما يعد تحولّا كبيرًا بالنسبة للتطبيق، الأمر الذي قد يحدث استياءَا بالنسبة للمستخدمين، الذين ظلوا لسنوات بدون مضايقات وتشتت الإعلانات.

 

بسبب الذكاء الاصطناعي.. ميتا تعلن شروطها لعرض الدعايا السياسية على منصتها

 

طلبت شركة ميتا Meta من المعلنين السياسيين الكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقررت الشركة منع المعلنين من استخدام أدواتها الإعلانية الجديدة للذكاء الاصطناعي.

 

 

 

 

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