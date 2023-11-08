الصين تحقق هيمنة عالمية على الطاقة الشمسية بنسبة 80% بحلول 2026

تسعى الصين لتحقيق الهيمنة العالمية على صناعة الطاقة الشمسية بحلول عام 2026، حيث استثمرت الصين أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتخطى أكثر من 80٪ من قدرة تصنيع البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات في العالم من عام 2023 إلى عام 2026.

ومن المتوقع أن تنتج الصين أكثر من 1 تيراوات من سعة الرقائق والخلايا والوحدات بحلول عام 2024، وهذا يعني أن قدرة البلاد كافية لتلبية الطلب العالمي السنوي حتى عام 2032، استنادا إلى توقعات “وود ماكنزي” لنمو الطلب السنوي.

وقال هوايان صن، كبير المستشارين في “وود ماكنزي” إن التوسع في تصنيع الطاقة الشمسية في الصين مدفوعا بهوامش الربح العالية للبولي سيليكون، وتحديث التكنولوجيا، ودعم السياسات.

وأضاف أنه على الرغم من المبادرات الحكومية القوية لتطوير التصنيع المحلي في الأسواق الخارجية، ستظل الصين تهيمن على سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية وستستمر في توسيع فجوة التكنولوجيا والتكلفة مع المنافسين.

وأطلقت الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق أخرى جهوداً غير مسبوقة لتصنيع الطاقة الشمسية، حيث أعلنت الولايات المتحدة والهند مجتمعتين عن أكثر من 200 جيجاوات من سعة الوحدات المخططة منذ عام 2022.

وكان قانون الحد من التضخم هو الدافع وراء الطفرة في الولايات المتحدة، كما أدى الحوافز المرتبطة بالإنتاج إلى زيادة قدرة وحدات الطاقة الشمسية في الهند.

وتقول شركة وود ماكنزي إنها لا تزال غير قادرة على المنافسة من حيث التكلفة مقارنة بالإمدادات الصينية، حيث أن الوحدة المصنوعة في الصين أرخص بنسبة 50% من تلك المنتجة في أوروبا وأرخص بنسبة 65% من الولايات المتحدة.

كما شدد هوايان صن أنه "على الرغم من خطط توسيع الوحدات الكبيرة، لا تزال الأسواق الخارجية غير قادرة على التخلص من اعتمادها على الصين في مجال الرقائق والخلايا في السنوات الثلاث المقبلة".