تسريبات تكشف قدرات جبارة لهاتف وان بلس القادم

كشفت تسريبات جديدة عن الإمكانات الكبيرة التي سيحصل عليها هاتف OnePlus Ace 3 المتميز، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة من قبل شركة وان بلس الصينية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 سيحصل على شاشة LTPO من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، قياس 6.74 بوصة، مع دقة 1240 × 2772 بكسل، وسطوع يبلغ 2600 شمعة في المتر المربع.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 إعداد كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر Sony IMX709 مع تقريب بصري 2x، مع كاميرا رئيسية بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة OmniVision OV8D10 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13.

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.