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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الزمالك على بيراميدز ...مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجمهوره بعد فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب مهيب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:نجم مباراة الزمالك و بيراميدز هو ...... ؟

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأسمصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

 

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأسمصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

 

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيلدونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي. 

 

الزمالك فوز الزمالك فوز الزمالك علي بيراميدز الإعلامي مهيب عبد الهادي

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