أخبار الفن| ظهور نادر لـ فؤاد خليل قبل وفاته.. مغني شهير يروي قصة اعتزاله

ظهور نادر لـ فؤاد خليل قبل وفاته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: مغني شهير يروي قصة اعتزاله، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة اللبنانية ناتاشا، الذي يحمل اسم الخزامي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

يوافق اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان أحمد خليل، الذي ولد في 15 يناير عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

يوافق اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حمدي أحمد، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1933، ورحل عن عالمنا في 8 يناير عام 2016، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

يوافق اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان أحمد خليل، الذي ولد في 15 يناير عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

يحل اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1910، ورحل عن عالمنا في 17 مارس عام 1969، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.

يحل اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض الهمشري، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1958، ورحل عن عالمنا في 7 مايو عام 2007، عن عمر يناهز الـ 48 عاما.

حصل موقع صدى البلد الإخباري، على عدة صور نادره للفنان الراحل فؤاد خليل، رصدت اللحظات الأخيرة في حياته، قبل أن يتوفاه الله في 9 أبريل عام 2012، بعد معاناة مع المرض.

وظهر فؤاد خليل، في إحدى الصور، مع حفيده من ابنته «منة الله» وهو يحتضنه وهو نائم على سرير المرض.

قرر مغني المهرجانات المعتزل علي قدورة، عمل برنامج عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يروي من خلاله تفاصيل حياته من الطفولة وحتى الاعتزال، يعرض أسبوعيا.

وقال علي قدورة، في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، إنه الخامس بين أخواته الستة، حيث كانت أمه هي الزوجة الأخيرة لوالده الذي كان يعمل منجد بلدي في الإسكندرية.