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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تكشف عن تحديث جديد لحل مشكلة البطارية فى ساعتها الذكية

آبل تكشف عن تحديث
آبل تكشف عن تحديث جديد لحل مشكلة البطارية فى ساعتها الذكية

كشفت شركة آبل الأمريكية عن تحديث جدبد لساعاتها الذكية بسبب الشكاوى الكثيرة من مستخدميها بسبب نفاد البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

حمل التحديث رقم watchOS 10.1.1، والذي سيعالج هذه المشكلة ويجعل عمر البطارية أطول وأفضل مع الاستخدام.

تعود التفاصيل عندما أطلقت آبل تحديث watchOS 10.1 وقام المستخدمون بتحميله، لتظهر مشكلة البطارية فوراً، وعلى الرغم من اعتراف آبل بالمشكلة إلا أنها لم تكشف عن السبب حتى الآن.

ظهرت المشكلة مع إصدارات ساعات آبل المختلفة ولم تقتصر على إصدار بعينه، حيث عانى منها أصحاب الساعات بدءاً من الجيل الخامس حتى آخر إصدار حالى.

خطوات تحميل تحديث watchOS 10.1.1

1- اضغط على تطبيق Watch في هاتف آيفون.

2- اختر “عام”.

3- ستحد خيار “ساعتي”.

4- اختر “تحديث البرنامج”.

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