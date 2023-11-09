جولات ميدانية لرئيس جهاز مدينة السادات لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى



قام المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بعدة جولات ميدانية يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد محطات المياه والصرف الصحى بالمدينة لفصل الشتاء، .

شملت الجولة محطة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/ يوم التى تقوم برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المحطة ومراحل التشغيل.



وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، محطة المياه السطحية وأعمال رفع كفاءة وتطوير المحطة ومراحل التشغيل، مكلفاً الشركات المنفذة للعملية بسرعة الانتهاء ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال الجارية بها، وأعطى مهلة للانتهاء من أعمال الطرق الداخلية للمحطة.



ثم تفقد رئيس الجهاز، محطة المعالجة الميكانيكية التي تعمل بطاقة 40 ألف م ٣ / يوم، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل التشغيل، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة المسئول عن المياه الداخلة لها وعملية معالجتها، وكذا تفقد المحطة الحلزونية وأحواض برك الأكسدة التي يتم تطهيرها عن طريق الشركات المختصة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية.





وفي سياق متصل، تابع المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال رفع كفاءة وتطوير استكمال شارع طلعت حرب بطول1كم، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحور المركزى بطول 3كم وتوسيع الطريق حتى يصبح عرضه للاتجاه الواحد 12مترا بالإضافة إلى تنفيذ طريق خدمة جانبى بعرض 7 أمتار نظراً لما يشهده الطريق من كثافة سكانية.



واستمرت جولات رئيس الجهاز بالمرور على المنطقتين السكنيتين الرابعة والحادية عشرة التى يتم بهما أعمال رفع كفاءه وتطوير لواجهات العمارات لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الأرصفة المحيطة بالعمارات السكنية.





وفى أثناء الجولة تلاحظ وجود زراعات عشوائية، وتم التوجيه بسرعة رفع الزراعات التى يتم زراعتها من قبل المواطنين أمام الوحدات والأراضي السكنية حفاظاً على استغلال مياه الشرب والشكل الحضاري للمدينة.