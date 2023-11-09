عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولات ميدانية لرئيس جهاز مدينة السادات لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

جانب من الجوله
جانب من الجوله

 
 قام المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بعدة جولات ميدانية يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد محطات المياه والصرف الصحى بالمدينة لفصل الشتاء، .

 شملت الجولة محطة  فصل الصرف الصناعي عن الآدمي  بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/ يوم التى تقوم برفع ناتج الصرف الصناعى للمصانع، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المحطة ومراحل التشغيل.


وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، محطة المياه السطحية وأعمال رفع كفاءة وتطوير المحطة ومراحل التشغيل، مكلفاً الشركات المنفذة للعملية بسرعة الانتهاء ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال الجارية بها، وأعطى مهلة للانتهاء من أعمال الطرق الداخلية للمحطة.

ثم تفقد رئيس الجهاز، محطة المعالجة الميكانيكية التي تعمل بطاقة 40 ألف م ٣ / يوم، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل التشغيل، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة المسئول عن المياه الداخلة لها وعملية معالجتها، وكذا تفقد المحطة الحلزونية وأحواض برك الأكسدة التي يتم تطهيرها عن طريق الشركات المختصة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية.
 


وفي سياق متصل، تابع المهندس ياسر عبدالحليم، أعمال رفع كفاءة وتطوير استكمال شارع طلعت حرب بطول1كم، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحور المركزى  بطول 3كم وتوسيع الطريق حتى يصبح عرضه للاتجاه الواحد 12مترا بالإضافة إلى تنفيذ طريق خدمة جانبى بعرض 7 أمتار  نظراً لما  يشهده الطريق من كثافة سكانية.

واستمرت جولات رئيس الجهاز بالمرور  على المنطقتين السكنيتين الرابعة والحادية عشرة التى يتم بهما أعمال رفع كفاءه وتطوير لواجهات العمارات لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الأرصفة المحيطة بالعمارات السكنية.



وفى أثناء الجولة تلاحظ وجود زراعات عشوائية، وتم التوجيه بسرعة رفع الزراعات التى يتم زراعتها من قبل المواطنين أمام الوحدات والأراضي السكنية حفاظاً على استغلال مياه الشرب والشكل الحضاري للمدينة.

رئيس جهاز مدينة السادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المهندس ياسر عبدالحليم حسن الصرف الصناعي زراعات عشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

ترشيحاتنا

بقذيفة الياسين 105.. القسام تعلن تكبيد الاحتلال خسائر فادحة اليوم

مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

3 أطنان.. دخول كميات ضخمة من الذهب وهدية حكومية لخفض الأسعار| ماذا يحدث؟

هدنة وشيكة.. 15 أسيرا مقابل 3 أيام بدون قصف إسرائيلي |تفاصيل الاتفاق

بقيادة رياض محرز .. أهلي جدة يواجه ضمك السعودي الليلة

الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ