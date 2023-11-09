عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 أسباب وراء طاقتك القليلة والإرهاق والكسل.. اعرفها

اسباب الخمول والكسل
اسباب الخمول والكسل

يشعر الكثير من الناس احيانا بالتعب والإرهاب نتيجة عدة أسباب، منها الضغط النفسي أو عدم النوم لساعات كافية أو لأسباب أخرى، وعادة لا يكون سببها مشكلة طبية، ولكنها مشكلة يمكن عكسها بتغيير نمط الحياة وبعض العادات.


ويمكن أن يؤثر التعب سلبا على الأداء في العمل والحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية، ويعتبر الإرهاق مشكلة غامضة يصعب حلها.

وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية عضو الجمعية الأمريكية للسمنة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  أهم العوامل التي تؤدي بالمرأ للشعور بالكسل وفقدان الطاقة كما يلي.

 

أسباب الشعور بالخمول والكسل:


السكريات:

عندما ترغب في تناول السكريات فاحرص على تناولها مع الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، حيث إن تناول قطعة من الشوكولاتة أو كوب من المشروبات الغازية سيؤدي إلى هبوط في الطاقة خلال 30-60 دقيقة وسيجعلك تميل للرغبة بالنوم.


قلة النوم:

يشعر الكثير من الناس في بعض أوقات النهار بالكسل والرغبة بالنوم، ويرجع السبب بهذا الأمر إلى عدم  حصول المرء على ساعات النوم التي يحتاجها. لهذا يجب أن يكون لدينا الحافز للاعتناء بالنوم.

 

نقص الماء والجفاف في الجسم:

عدم حصول المرء على قدر كافي من شرب الماء يؤدي إلى أضرار جسيمة وأمراض خطيرة دون الشعور بذلك ويحدث جفاف عند نقص الماء في الجسم وبالتالي يحدث قلة النشاط والحركة والشعور بالخمول والكسل لذا ينصح بتناول قدر كافي من شرب الماء،للحصول على صحة جيدة وجسم خالي بلا أمراض.


الجهاز التنفسي:

يعد من أهم العناصر التي نحتاجها لحرق الوقود بداخلنا لنحصل على الطاقة التي نحتاج لها. كما ويلعب التنفس بعمق دورا مهما بتحريك السوائل عبر الجهاز الليمفاوي الذي يقوم بتنقية الجسم من المواد السامة.

txt

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70 %

txt

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟

txt

لمحبي الأكلات الفلسطينية.. طريقة عمل فطائر السبانخ بالسماق بمذاق رائع


عدم ممارسة التمارين الرياضية:

 ممارسة التمارين الرياضية  يمكنها أن تمنح جسدك جزءا كبيرا من الطاقة التي يحتاج لها في حال تمت ممارستها بانتظام. فعلى سبيل المثال يمكنك ممارسة أي نوع من أنواع التمارين الرياضية لمدة 20-30 دقيقة يوميا.


سوء التغذية.

تناول الطعام الغير صحي بشكل متكرر يسبب الأمراض وزيادة الوزن والسمنه،ويزيد من حالات مرضية مثل الإنفلونزا،  والحساسية، والالتهابات، وفقر الدم، وقصور الغدة الدرقية، وأمراض القلب، والسرطان، والسكري، أمراض المناعة أو الإصابة بالفيروسات.

txt

طبيب ينصح بتناول البطاطا الحلوة..فوائدها سحرية ..احرصوا عليها

txt

9 حاجات ابتعد عنها لتجنب تشنجات القولون العصبي.. تعرف عليها

txt

طبيبة تقدم 9 نصائح سحرية لحماية الأطفال من أدوار البرد قبل الذهاب للمدرسة


نقص الفيتامينات في الجسم: 

وأهمها فيتامين ب 1، أو فيتامين ب 2، أو فيتامين ب 6، أو فيتامين ب 12، والإصابة بالأنيميا (Anemia)، فكلها أمور تؤدي إلى الخمول والكسل وعدم حصول الجسم بالنشاط المعتاد.


الإصابة بالتوتر والمشاكل النفسية: 

من أبرز أسباب الخمول، حيث أن كثرة الضغوط النفسية والتفكير يسبب ضغطًا على الدماغ؛ مما يؤثر على كافة أعضاء الجسم ويجعل المصاب يشعر بالكسل وقلة النشاط.

الكسل الخمول التعب الارهاق النوم السكريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

موضوعات متعلقة

لمحبي الأكلات الفلسطينية.. طريقة عمل فطائر السبانخ بالسماق بمذاق رائع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟

فقدان الشهية.. تعرف على أهم طرق الوقاية

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال.. تعرفي عليها

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70%

فى موسمه.. طريقة عمل مشروب سموثي البرتقال الطازج

لن تتوقعها.. طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل

هل تناول الحلويات يسبب دوخة؟ .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس: ساتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد

سفارة بكين بمصر: التحديث الصيني النمط أعطى أملا جديدا للدول النامية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح وصبحي لمعسكر المنتخب

10 توصيات لاجتماع القاهرة السابع للمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

المدير الفنى لمنتخب مصر يرد على حقيقة عرض اتحاد جدة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ