عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسيوط تنظم جلسة تشاور لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية بساحل سليم

جلسة تشاور بمركز
جلسة تشاور بمركز ساحل سليم في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم استكمال جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة بعقد جلسة تشاور بمركز ساحل سليم، لمناقشة مقترحات وإحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025.

 وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
حيث تم تنظيم جلسة التشاور العامة بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز ساحل سليم بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، والتي تمثلت في مشروعات استكمال المرافق الاساسية والرصف والكهرباء وتطوير منظومة النظافة.

 وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

محافظة أسيوط: تنظيم جلسة تشاور بمركز الغنايم لمناقشة احتياجات المواطنين

محافظ أسيوط يوجه بتعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة وترشيد الإنفاق


وأوضح محافظ أسيوط أن جلسات التشاور انطلقت بقرى ومراكز المحافظة وفقًا للخطة الزمنية بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.


وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشاركة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة، في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية، تماشيًا مع خطة الدولة في تنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

IMG-20231109-WA0006
IMG-20231109-WA0006
IMG-20231109-WA0005
IMG-20231109-WA0005
IMG-20231109-WA0007
IMG-20231109-WA0007
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جلسة تشاور بأسيوط جلسة تشاور جلسة تشاور بمركز ساحل سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعلن تنظيم جلسة تشاور بمركز أبنوب

محافظ أسيوط: فتح منافذ سلعية بالقرى والمراكز مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

ترشيحاتنا

بن فرحان: السعودية ترفض استهداف المدنيين في غزة

حقيقة التعدي على سيدة والقبض على زوجها دون جه حق بالشرابية

وزير المالية: تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر في المجالات الصناعية

الرئيس السيسي يصدق على بناء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

افتراءات طاردت فاتن حمامة.. تعرف على أخطر شائعة لـ سيدة الشاشة العربية

الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة لا يمكن تحمله واستمراره كارثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ