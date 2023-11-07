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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة وترشيد الإنفاق

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير وحدة الايرادات بالمحافظة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتعظيم الإيرادات وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في خطوات طرح المزادات والإعلان عنها بالشكل المناسب لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات وفقًا للقانون مع تحصيل الإيرادات ومعدلات التحصيل دون تقاعس أو تهاون لتحقيق أقصى استفادة منها بالتنسيق مع مسئولي المشتريات بديوان عام المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء مشدداً على ترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتلبي احتياجاتهم .

 

 جاء ذلك خلال لقائه مع ولاء صلاح مدير إدارة وحدة الإيرادات بالمحافظة.


وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال وايرادات تم تحصيلها وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرح وترسيه ومزادات لبعض الأماكن المملوكة للمحافظة لتأجيرها والاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها بالإضافة إلى مناقشة الحلول المطروحة لبعض المعوقات أمام زيادة الإيرادات ومعدلات التحصيل.

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وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ سبل تعظيم إيرادات المشروع والاستفادة من كافة الإمكانات والموارد المتاحة بالمشروعات التابعة للمحافظة لتحقيق أقصى استفادة بكافة الطرق الممكنة.

 لافتاً إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة والعمل للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة مشددًا على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

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