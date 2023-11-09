افتراءات طاردت فاتن حمامة.. تعرف على أخطر شائعة لـ سيدة الشاشة العربية

تعرضت الفنانة فاتن حمامة، للعديد من الشائعات قبل رحيلها، وظلت تتجاهل ذلك، إلى أن طالتها شائعة لم تستطيع التوقف أو السكوت عليها، و خرجت عن صمتها للرد عليها، مثلها مثل الكثير من نجوم الفن الذين تعرضوا خلال مسيرتهم للعديد من الشائعات.

أخطر شائعة واجهت فات حمامة

وفي إحدى المرات تعرضت الفنانة فاتن حمامة لشائعات وفاتها، وخرجت لتنفيها بنفسها عبر الهاتف من خلال شبكة الشرق الأوسط مع الإذاعية سناء منصور، وخلال مسيرة فاتن حمامة، تعرضت للعديد من الشائعات، خاصة بعدما وقع الطلاق بين الفنانة فاتن حمامة وبين المخرج عز الدين ذو الفقار، وتردد أنها تركت عز الدين بسبب قصة حب جديدة رغم نفيها تماما لهذه الشائعات.

شائعات في حياة فاتن حمامة

واختلفت الشائعات حول فاتن حمامة، فمنهم من قال إنها تحب عمر الشريف الذي لعب دور البطولة من خلال فيلم صراع في الوادي، ومنهم من قال إنه المخرج يوسف شاهين، ومنهم من قال إنه ضابط بوليس لأنها شوهدت معه أكثر من مرة بمدينة الإسكندرية وهي تسير معه بشوارع المدينة وآخر مرة كانت تتأبط ذراعه متجهين إلى إحدى دور العرض، الذي أتضح فيما بعد أن هذا الضابط هو أخيها منير حمامة.

وصرحت فاتن حمامة أنها لا تهتم بتلك الشائعات فهذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها إشاعات حول إسمها فقد سبق أن راجت شائعة قوية بينها وبين الفنان عماد حمدي حيث مثلت معه في عدة أفلام أدوار الحب والغرام، وكانت كلما أتقنت دورها تأكد الناس أنها تحبه بشدة وأن المسألة لم تعد تمثيلا كما يظن البعض.

وعندما إرتبط عماد حمدي بقصة حب مع الفنانة شادية إتصل بها جمهورها ليعاتبها بكيف تسمح لشادية بخطف حبيبها منها وكانت شادية تظهر كثيرا في ذلك الوقت أمام كمال الشناوي، ولهذا كان متوقعا من الجمهور بنبأ زواجهما كما كانوا يتوقعون بين الحين بطلاق فاتن وزواجها من عماد حمدي.

وقالت فاتن حمامة، إنها إعتادت أن تستمع إلى هذه الشائعات وتقابلها بالإبتسامة مرة وبالسخرية مرة أخرى، وكانت هذه الشائعات كلها يعلم بها عز الدين ذو الفقار فلا يعلق عليها أبدا.

وإقترح بعض الأصدقاء على فاتن حمامة الظهور مع زوجها السابق للقضاء على هذه الشائعات التي أثيرت من حولها ولكنها رفضت.

فاتن حمامة، ممثلة مصرية راحلة لقبت بسيدة الشاشة العربية، ويعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما العربية حيث عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940، وفي عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار تسعة من أفلامها في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

وفي عام 2007، اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة في القاهرة ثمانية من الأفلام التي ظهرت فاتن حمامة بها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي 17 يناير 2015 توفيت الفنانة عن عمر يناهز 83 عاماً إثر أزمة صحية.