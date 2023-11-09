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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة لا يمكن تحمله واستمراره كارثة

مارتن جريفيث وكيل
مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنساني

بدأت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي في باريس حول غزة والتي دعت إليه فرنسا بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات المعنية لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وفي كلمته، قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إنه يجب احترام القانون الدولي من جميع الأطراف لحماية المدنيين في غزة.

وأضاف جريفيث أنه يجب السماح للمنظمات الإغاثية بتقديم خدماتها في غزة، لافتا إلى أن الصراع الحالي في غزة هو حريق هائل يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن حصيلة الصراع في قطاع غزة مروعة، والوضع في القطاع لا يمكن تحمله واستمراره كارثة.

وشدد على أنه يجب تأمين المواد الغذائية والوقود لقطاع غزة بدون أي عوائق، قائلا: "نحن بحاجة إلى أكثر من معبر لدخول المساعدات لسكان قطاع غزة لأن الاحتياجات كبيرة".

كما شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، على أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

ولفت جريفيث إلى أن الوضع في قطاع غزة مأساوي ومروع، والسماح لهذا الوضع بالاستمرار سيكون بمثابة مهزلة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: يجب إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزوا في 7 أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر، أوضح جريفيث أن سكان الضفة الغربية أيضا يعانون حاليا أسوء من أي وقت مضى.

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