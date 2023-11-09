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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طرق ترعة الزمر ومتولي الشعراوي وسليم وأبو ربع

رصف طريق
رصف طريق

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

 
واطلع محافظ الجيزة على المشروعات بمدينة الحوامدية حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي و نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية وتأهيل الشارع استعداداً لوضع طبقه السن للبدء في عملية الرصف والتطوير . 


كما تابع محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين والذي تم وضع طبقة السن بالطريق وجاري التجهيزات  اللازمة لوضع طبقه الرصف الاولي الرابطة. 


وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة الثانية للأسفلت بشارع ترعه الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية والتي تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبري .


كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع سليم بحي الهرم والمدرج ضمن عدداً من الطرق المقرر تطويرها في مشروعات العام المالي الجاري حيث تم وضع طبقه الرصف الرابطة بالشارع وجاري استكمال الأعمال.

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