تكميم الأفواه.. الاحتلال يعتقل 4 قيادات عربية بسبب وقفة للتنديد بحرب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 قيادات عربية بينهم نواب سابقون وحاليون في الكنيست الإسرائيلي خلال وقفة للتنديد بالحرب على غزة.

وعلى جانب آخر، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين في خربة في نابلس، على مغادرة منازلهم، و هدموا عدد منها.

وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ترافقها جرافة، وشرعت بهدم مساكن المواطنين وخيامهم، وتدمير عدد من الكهوف، وتجريف مزارع فيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 20 عائلة من الخربة على مغادرتها، ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم ومن أخذ أغنامهم، إضافة إلى تدمير عدد من خلايا النحل في المنطقة.

كما أعلن الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن هناك حوالي 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المباشر للمدارس في غزة.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، في وقت سابق، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد في قطاع غزة وما يزيد على 3 آلاف مفقود.