بقذيفة الياسين 105.. القسام تعلن تكبيد الاحتلال خسائر فادحة اليوم

أعنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت أيضا دبابة إسرائيلية في شمال الشيخ رضوان بقذيفة الياسين 105.

وأضافت كتائب القسام، أنه تم تدمير 3 آليات وجرافة إسرائيلية على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105 أيضا.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب "القسام" نجاحها في إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم في منطقة الشيخ عجلين حيث تم مصرع عددا من جنود القوة وإصابة الباقين.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن العناصر المقاتلة مستمرّون في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وعلى كافة المحاور، مشيرا إلي أنه تم توثيق تدمير 136 آلية عسكرية لجيش الاحتلال.

وقال أبوعبيدة في تصريحات صحفية له: شعبنا أسطورة الجهاد وشوكة في حلق الأعداء ويضربونهم بقوة حيث أوقعنا إصابات بالجملة في صفوف جيش الاحتلال.

وأضاف : جيش الاحتلال يتفادى الالتحام مع مجاهدينا ويدمر الحجر والشجر ويستهدف المدنيين حيث يستهدف مجاهدونا جيش الاحتلال من مسافة صفر وسلاح المدفعية يستهدف آلياته بشكل متواصل