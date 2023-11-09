عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذيفة الياسين 105.. القسام تعلن تكبيد الاحتلال خسائر فادحة اليوم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت أيضا دبابة إسرائيلية في شمال الشيخ رضوان بقذيفة الياسين 105.

وأضافت كتائب القسام، أنه تم تدمير 3 آليات وجرافة إسرائيلية على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105 أيضا.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب "القسام" نجاحها في إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم في منطقة الشيخ عجلين حيث تم مصرع عددا من جنود القوة وإصابة الباقين.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن العناصر المقاتلة  مستمرّون في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وعلى كافة المحاور، مشيرا إلي أنه تم توثيق تدمير 136 آلية عسكرية لجيش الاحتلال.

وقال أبوعبيدة في تصريحات صحفية  له: شعبنا أسطورة الجهاد وشوكة في حلق الأعداء ويضربونهم بقوة حيث أوقعنا إصابات بالجملة في صفوف جيش الاحتلال.

وأضاف : جيش الاحتلال يتفادى الالتحام مع مجاهدينا ويدمر الحجر والشجر ويستهدف المدنيين حيث يستهدف مجاهدونا  جيش الاحتلال من مسافة صفر وسلاح المدفعية يستهدف آلياته بشكل متواصل

القسام تعلن القضاء على عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

القسام كتائب القسام حماس الشيخ رضوان منطقة التوام قذيفة الياسين 105 مخيم الشاطئ أبوعبيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موضوعات متعلقة

القسام تعلن القضاء على عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تدك قوت الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

كتائب القسام تعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم

كتائب القسام: مستعدون للإفراج عن المحتجزين الأجانب لكن الإحتلال يعيق ذلك

كتائب القسام: الاحتلال عرقل الإفراج عن 12 محتجزًا من حملة الجنسيات الأجنبية

ترشيحاتنا

افتراءات طاردت فاتن حمامة.. تعرف على أخطر شائعة لـ سيدة الشاشة العربية

الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة لا يمكن تحمله واستمراره كارثة

غرامة 200 الف جنيه| تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة مواجهة التحرش

سقوط المتهمين بسرقة أموال من أجنبي بالقاهرة

عاجل.. أمير قطر يزور مصر غدا لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ