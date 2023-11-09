الإيسيسكو تناقش مستجدات التعاون مع موريتانيا في التربية والعلوم والثقافة

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد أحمد سيد أحمد أج، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، حيث بحثا مستجدات الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والاستعدادات لحفل ختام نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وخلال اللقاء، الذي جرى يوم الأربعاء (8 نوفمبر 2023) في باريس بالتزامن مع مشاركتهما في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، ناقش الجانبان أبرز البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات الموريتانية المعنية، وتلك المجدولة خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الاحتفاء بنواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وقد أكد المدير العام للإيسيسكو ووزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني حرصهما على تطوير الشراكة المتميزة بين المنظمة وموريتانيا، والتعاون في تنفيذ برامج جديدة تواكب الاحتياجات والأولويات الموريتانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

حضر اللقاء من الإيسيسكو الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، ومن موريتانيا السيد محمد ولد سيدي عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم.