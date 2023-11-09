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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. أكلات بسيطة تحتوي على نسبة عالية من البروتين

البروتين
البروتين

الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب والجبن والزبادي، سيكون أعلى في البروتين مقارنة بالأغذية النباتية. 

 

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بالإضافة إلى احتوائها على نسبة أعلى من البروتين، فإن نوع البروتين الموجود في الأغذية الحيوانية له أيضًا قيمة بيولوجية عالية، حيث أن هذه البروتينات ذات جودة أفضل، وبالتالي فهي متاحة بسهولة أكبر ليمتصها الجسم.  

الأطعمة النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين هي البقوليات، مثل البازلاء وفول الصويا والحبوب، تحتوي البقوليات على كميات جيدة من البروتين، وبالتالي يمكن استخدامها في نظام غذائي متوازن لتعزيز الأداء الجيد في جميع أنحاء الجسم، وهذه الأطعمة هي العناصر الأساسية في الأنظمة الغذائية النباتية.

كيفية تعزيز امتصاص البروتين النباتي

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، من أجل ضمان تناول كمية كافية من البروتين عالي الجودة، يجب دمج المصادر النباتية عالية البروتين مع الأطعمة التي تعزز امتصاص البروتين في الجهاز الهضمي، بعض الأمثلة على مجموعات الطعام هي:

"الأرز والفاصوليا (أي نوع)
بذور البازلاء والذرة
العدس والحنطة السوداء
الكينوا والذرة
الأرز البني والفاصوليا الحمراء
تعتبر هذه المجموعات الغذائية والنظام الغذائي المتنوع".

البروتين البروتين النباتي الجهاز الهضمي المصادر النباتية عالية البروتين اللحوم

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