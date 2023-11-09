الكشف على 1354 حالة خلال قافلة طبية بقرية المعطن في بنى مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، بأن القافلة الطبية التي نفذت بقرية المعطن بمركز بنى مزار، على مدار يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها “الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان”، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأوضح أنه تم الكشف على 1354 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 345 حالة جراحة، و341 حالة أطفال، و381 باطنة، و113 نساء، و67 أسنان، و46 تنظيم أسرة، و61 مسالك، وإجراء 170 تحليلاً متنوعاً، و9 حالات أشعة سينية، و6 حالات موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 111 مترددا، وخلع أسنان لـ3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 26 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 107 مترددين.