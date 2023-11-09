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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أدب الفروسية والخيل وأنسابها.. ندوة في دار الكتب والوثائق القومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت،  ندوة بعنوان "أدب الفروسية" تحدث فيها أ.د.أيمن فؤاد سيد، وأدارها أ.د. أحمد فؤاد باشا. أقيمت الندوة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ . 


وأكد الدكتور أيمن فؤاد خلال الندوة وجود عدد كبير من المؤلفات عن الخيل وأنسابها وأنواعها، مؤكدا أن أغلب تلك المؤلفات كتب في مصر. 


وكان للفروسية مكانة كبيرة في الأدب العربي خاصة في عصر هارون الرشيد أثناء الخلافة العباسية.

 

وشكل المماليك في مصر نواة الفروسية العسكرية منذ القرن التاسع الميلادي. وقد وصلت إلينا نسخ خطية متنوعة من الكتب المملوكية حول الفروسية يوجد بعضها الآن في مجموعات دار الكتب والوثائق القومية بمصر.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت أدب الفروسية أيمن فؤاد سيد الادب العربي

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