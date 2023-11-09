عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الانتخابات الرئاسية ستشهد مشاركة ضخمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدمت النائبة الدكتورة سكينة سلامة عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب قراره بتخفيض حد الانفاق على حملته الانتخابية للحد الأدنى وتوجيه باقي الأموال لدعم الأشقاء في غزة.

وأشارت في بيان لها إلى أن دعوة الرئيس للجهات والأحزاب التي تنوي التبرع للحملة بتوجيه هذه الأموال للجهات الشرعية التي ستوجه المساعدات للأشقاء في غزة، معتبرة أن هذه التوجيهات تظهر الجانب الإنساني الكبير في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أن الرئيس السيسي يتمتع بإنسانية كبيرة، وأن هذا الموقف غير مسبوق في تاريخ الحملات الانتخابية الرئاسية في العالم أجمع، أن يطلب مرشح توجيه أموال لدعم لتٌنفق على شعب في دولة أخرى تحت الاحتلال، مشددة على أن انسانية الرئيس السيسي امتدت للأشقاء في غزة في محنتهم.

وناشدت سكينة سلامة باعتبارها زوجة شهيد القوات المسلحة العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان صندوق أسر الشهداء والمصابين دعم الحملة الانتخابية للرئيس السيسي وتوجيه هذا الدعم للأشقاء في غزة تلبية لدعوة الرئيس السيسي.

وشددت على أن المحنة الحالية التي تمر بها المنطقة العربية أظهرت بقوة صلابة الرئيس السيسي وقدرته على التعامل مع أزمة بهذا الحجم، مؤكدة أن شعبية الرئيس السيسي في ازدياد كبير متوقعة أن تشهد الانتخابات الجارية أكبر مشاركة من الشعب المصري تأيدًا لمواقف الرئيس السيسي وحفاظه على التراب الوطني والأمن القومي المصري.

السيسي غزة الامن القومى المصرى صندوق أسر الشهداء والمصابين الحملات الانتخابية الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

ترشيحاتنا

فدية مقابل فك التشفير| القصة الكاملة لتعطل تطبيق فوري fawry.. حقيقة تسريب بيانات 300 ألف عميل

قرار مهم من حملة السيسي الانتخابية بشأن الأوضاع القائمة في قطاع غزة

التنمية المحلية: المحافظات تقدمت بـ 5700 مشروعات خضراء وذكية

الكرملين لـ أمريكا: الجيش الروسي لا يُهزم

وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يتابع نتائج برنامج تنمية الصعيد في المحافظات

كم عدد الأشهر الحُرم .. حُرّم فيها القتال لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ