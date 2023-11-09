انطلاق القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة والأكثر احتياجا بالأقصر

بدا تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الاقصر لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة الاقصر في الفترة من ٩نوفمبر الي ١١ نوفمبر 2023 .

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذة القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة الاقصر وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

واضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة الاقصر.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة الاقصر في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأضاف أن القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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