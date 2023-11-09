عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر أكتوبر

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتى الأقصر وأسوان مشروعين للتدريب العملى المشترك على مجابهة الأزمات والمواقف الطارئة المحتمل حدوثها وذلك بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

تضمنا الوقوف على الإمكانيات المتاحة والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية ، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى بواسطة عناصر التأمين لتوحيد المفاهيم بشأن أنسب أساليب مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة ، كذلك تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء محافظتى الأقصر وأسوان.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

وفى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى نظمت قيادة قوات الشعبي والعسكري عدداً من الندوات التثقيفية بكل من مشيخة الأزهر وجامعات قناة السويس والقاهرة وأسوان والأقصر والزقازيق ، تضمنت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات ولقاءات التوعية تناولت التحديات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الوعى لدى شباب الجامعات ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم .

وفى ذات السياق نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري العديد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات المختلفة وطلبة الجامعات والمدارس شملت عدد من وحدات القوات المسلحة والمشروعات القومية والانتاجية المختلفة لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة خلال الفترة الماضية .

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدداً من المعارض لذوى القدرات الخاصة بعدد من دور ونوادى وفنادق القوات المسلحة ، والتى حظت بإقبال كبير من قبل الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة لذوى الإحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.

يأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة. 

IMG_7604
IMG_7604
IMG_7603
IMG_7603
القوات المسلحة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدفاع الشعبى والعسكرى قيادة قوات الشعبي والعسكري الأقصر أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

ترشيحاتنا

شاهد| اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

الصين تتهرب من الإجابة على إمكانية زيارة وفد حماس لـ بكين

بشرة خير| توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

روسيا : تكبيد الجيش الأوكراني 795 قتيلا وجريحا وإسقاط مقاتلة "ميغ 29"

مواعيد وشروط وإجراءات التسجيل بمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ