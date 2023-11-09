محافظة الجيزة ترفع 500 حالة تعد للمقاهي بشارع المريوطية

تلقت الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيس بوك شكوي المواطنين من وجود مقاهي متعدية علي نهر الطريق وأرصفة المشاة بوضع الكراسي والترابيزات مما يسبب إعاقة لحركة سير المشاة وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتحدث إزعاجا كبيرا بشارع المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية.

وذلك في اطار الاستجابات الدورية من محافظة الجيزة للشكاوى الواردة على مواقع التواصل الإجتماعي.



وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية ومدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوى وإزالة كافة المخالفات والتعديات الخاصه بالمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام مع المرور الدوري لعدم تكرار المخالفة.



وقد وجهت محافظة الجيزة حملة اسفرت عن رفع ومصادرة حوالي ٥٠٠ حاله اشغال متنوعه شملت كراسي وترابيزات وشيشة من مقهى سلطنة والنهار وعدد ِ من المنشأت الأخري مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددا لتلاشي الغلق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

IMG-20231109-WA0030

IMG-20231109-WA0031

IMG-20231109-WA0026

IMG-20231109-WA0025

IMG-20231109-WA0027

IMG-20231109-WA0028

IMG-20231109-WA0024

IMG-20231109-WA0029

IMG-20231109-WA0022

IMG-20231109-WA0021