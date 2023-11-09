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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

٢٦ نوفمبر.. جامعة سوهاج تنظم المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي

صدى البلد

ينظم قسم النبات والميكروبيولوجي  بكلية العلوم بجامعة سوهاج، بالتعاون  مع الجمعية النباتية المصرية، المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات والميكروبيولوجي، وذلك يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر الجاري، بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن المؤتمر يعد أحد الأحداث العلمية الدولية الهامة التي تعقد بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية، موضحاً ان المؤتمر يهدف إلى تشجيع إجراء البحوث التطبيقية، بما يساهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية والصناعية المختلفة.

 

وذلك إلى جانب تبادل الخبرات والآراء بين العلماء والباحثين بمختلف الجامعات المصرية، وأيضاً توثيق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية  ان المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور منها التقنية الحيوية النباتية والميكروبية تحت ظروف الإجهاد البيئي، البيولوجيا الجزئية للنباتات والكائنات الدقيقة، المعالجة البيولوجية للتلوث البيئي، دور النباتات والكائنات الدقيقة في تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة.

وأضاف الدكتور على السيد أبو عامر رئيس المؤتمر، ان المؤتمر سيناقش ايضاً أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي للنباتات والميكروبات، وتطبيقات المعلوماتية الحيوية في مجال علم النبات والميكروبيولوجي.

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جامعة سوهاج

وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في دراسات النبات والميكروبيولوجي، الي جانب دور النبات والكائنات الدقيقة في الصناعات الطبية والدوائية، والاقتصاد الأخضر والبيئة والتنمية، ودور النباتات والكائنات الدقيقة في التنمية البيئية المستدامة.

وأكدت الدكتورة صباح صابر محمد مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر يقبل الأوراق البحثية المتعلقة بالمجالات الآتية (فسيولوجيا النبات - علم البيئة -  تشريح النبات - علم الوراثة - تصنيف النبات - دراسات الفلورة - كيمياء النباتات الطبية والعطرية - التطور - علم الحفريات النباتية - التحلل الحيوي - تكنولوجيا النانو - الطحالب - الفطريات - أمراض النبات - التكنولوجيا الحيوية النباتية - غيرها في الموضوعات ذات الصلة).

من الجدير بالذكر أنه للمشاركة و التسجيل  بالأوراق البحثية بالمؤتمر يرجى الدخول على تلك  الروابط:

[email protected]


https://forms.gle/dQ6Aa1XvBnFd5gj86

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