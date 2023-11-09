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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة

توقيع بروتوكول بين
توقيع بروتوكول بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع اللواء محمد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات.

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جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان الذي يفيد استقبال الجامعة مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، هذه الخطوة تعد فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك، والتبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.
 

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذا البروتوكول يأتي إنطلاقاً من الرغبة الصادقة والمساعي الدؤوبة لإبراز الوجه المشرق والحضاري لجامعة حلوان بوصفها من أعرق المنارات العلمية والتعليمية محلياً وإقليمياً وتأكيداً لتطلعاتها للارتقاء بدورها التعليمي، فقد أولت أهمية كبيرة للانفتاح والتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية فى إطار من التكامل والشراكة الجادة لتبادل الخبرات وصقل المهارات.

وأوضح اللواء محمد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيداً لدور معهد اللغات للقوات المسلحة الهام والذى يؤدية لخدمة المجتمع من خلال تقديم العديد من البرامج اللغوية الهادفة لتعليم اللغات وتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التي يحتاجها سوق العمل.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية يتفق عليها الطرفان لتأهيل الدارسين لغوياً وتربوياً وعلمياً وفقاً للقواعد واللوائح الأكاديمية بجامعة حلوان، وأيضا تبادل الأساتذة والخبراء لتدريس اللغات.


شهد توقيع البروتوكول من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة3
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة3
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة2
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة2
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة1
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة1
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة
الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان بروتوكول تعاون اللواء محمد البابلي معهد اللغات للقوات المسلحة تقديم برامج تعليمية مجال اللغات Jobs Education

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