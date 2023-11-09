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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا متحور كورونا الجديد 1 .JN يثير قلق العلماء

كورونا
كورونا

أعلن العلماء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا وأطلق عليه اسم JN.1 ورغم اكتشافه منذ عدة اشهر إلى أنه  تسبب في حالة من الرعب مؤخرا.

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ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف أنديا فقد اكتشف العلماء مؤخرا أن متحور كورونا الجديد JN.1 يستطيع التهرب من المناعة واختراق الجسم بشكل أكبر من الطبيعي في مثل هذه الحالات.

يشعر العلماء بالقلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا JN.1، التي يُعتقد أنها أكثر عدوى وقدرة على التهرب من مناعة اللقاح.

 

 

وقد انتشر متحور كورونا الجديد  JN.1 الذي تم تحديده في لوكسمبورغ، منذ ذلك الحين إلى العديد من البلدان، فهو يحتوي على عدد كبير من الطفرات الفريدة، خاصة في بروتين السنبلة، والتي قد تساهم في زيادة العدوى والتهرب المناعي.

ومع ذلك، تشير البيانات الأولية إلى أن اللقاحات والعلاجات المحدثة ستظل توفر الحماية ضد متحور كورونا JN.1 و تجدر الإشارة إلى تشابه هذا المتغير مع المتغيرات السابقة ذات البروتينات الشوكية المميزة.

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