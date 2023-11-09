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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر يشيد بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة السيسي لصالح غزة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي  بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس تم تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا دعما لأشقائنا في فلسطين، قائلة:" هذا الموقف ليس بجديد على القيادة السياسية".

وأضافت مديح، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس السيسي ودعوته للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي قطاع غزة يعكس إنسانية الرئيس وتأكيده المستمر على دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحة أن هذه الدعوة تؤكد على وجود شعور وطني بما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيه الرئيس السيسي بتخفيض أوجه الدعاية و تقليلها إلى الحدود الدنيا وتوجيه تبرعات المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لغزة يؤكد أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياته باعتبارها قضية العرب الأولى وقضية القضايا، مؤكدة أن منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب في غزة والرئيس السيسي  يبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وثمنت مديح، الجهود التي تقوم بها الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث أنها تنتهج سياسة الباب المفتوح حيث عقدت 75 لقاء منهم 3 زيارات خارجية والتقت بـ203 جهات من مختلف الفئات، فهي حملة جامعة تشمل جموع الشعب المصري بمختلف فئاته، مشيرة إلى أن الحملة تتعامل  مع الأحداث الجارية سواء محليا أو إقليميا بقدر كبير من المرونة.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الدعاية الانتخابية القيادة السياسية

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