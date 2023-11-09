غزة : الاحتلال يمارس سياسة التجويع الجماعي والتطهير العرقي وحرب الإبادة



أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الواقع الإنساني في القطاع وصل لدرجة غير مسبوقة من السوء بلغت حد اعتبار القطاع منطقة منكوبة بالكامل.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له علي أن الاحتلال النازي يمارس سياسة التجويع الجماعي جنباً إلى جنب مع حرب الإبادة والتطهير العرقي.

وعلي الجانب الميداني نفذت قوات الاحتلال غارة جوية جديدة على منطقة الزوايدة في المنطقة الوسطى من القطاع

كما ارتكبت قوات الاحتلال بحسب قناة الميادين في الساعات الماضية مجازر عدة في المنطقة الوسطى من بينهم قصف مجمع سكني ما أسفر عن 14 شهيداً

كما هرعت سيارات الإسعاف تهرع لنقل الإصابات من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الزوايدة